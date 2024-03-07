Операции по управлению человеческими ресурсами цифровизированы с «SİMA İmza»

Цифровая подпись нового поколения «SİMA İmza», созданная ООО «AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает расширять круг своих партнеров. Следующим учреждением, которое оцифровало свои услуги с помощью «SİMA İmza», стало ООО «Datalab».

В программном обеспечении управления персоналом «DataHRM» (https://datahrm.com/az), созданным ООО «Datalab», появилась возможность подписывать различные документы цифровой подписью нового поколения «SİMA İmza». Компания оптимизировала проведение операций путем подписания заявлений, приказов, решений и других видов документов с помощью электронных подписей в своем программном обеспечении. Переход подписания с бумажной формы на цифровую создал условия для организации процесса в безопасной и удобной форме.

Следует отметить, что программное обеспечение «DataHRM» на данный момент активно используется более чем 30 предприятиями.

С «SİMA İmza» граждане больше не зависят от сервисных центров, снижается нагрузка и затраты поставщиков услуг. Граждане Азербайджана, индивидуальные предприниматели и иностранцы, проживающие в Азербайджане на законных основаниях, пользуются электронными услугами, где бы они ни находились.

Возможность интеграции SİMA İmza в любую систему дает пользователям возможность подписывать документы быстро и в любом количестве. Цифровая подпись «SİMA İmza», повышающая доступность цифровых услуг, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.

«SİMA İmza», полученная путем скачивания мобильного приложения, для граждан совершенно бесплатна. Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения «SİMA İmza» вы можете получить на сайте www.sima.az, а также обратившись в колл-центр «157».