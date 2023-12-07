spot_img
7 декабря, 2023
ДомойТелекомНовости операторовВыгодные предложения от Nar для предпринимателей

Выгодные предложения от Nar для предпринимателей

Nar

Для того, чтобы клиенты могли легко воспользоваться корпоративными предложениями, центры обслуживания продаж Nar, расположенные в Баку и регионах, также предоставят корпоративные номера для индивидуальных предпринимателей. Получить корпоративный номер Nar может любой человек с VÖEN. Достаточно обратиться в один из центров обслуживания с удостоверением личности.

Помимо индивидуальных предпринимателей, воспользоваться корпоративными предложениями в центрах продаж и обслуживания Nar могут также сотрудники государственных учреждений. Обратившийся абонент может получить 3 корпоративных номера, предъявив удостоверение сотрудника.

Получить подробную информацию о корпоративных предложениях Nar, а также связаться с отделом корпоративных продаж Nar можно перейдя на страницу Nar.az/corporate.

Предыдущая статья
Yollarda vəziyyəti online izləmək üçün ən çox istifadə olunan üç tətbiq
Следующая статья
Самые производительные Android-флагманы и субфлагманы ноября по версии AnTuTu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,093ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»