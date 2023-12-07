Выгодные предложения от Nar для предпринимателей

Для того, чтобы клиенты могли легко воспользоваться корпоративными предложениями, центры обслуживания продаж Nar, расположенные в Баку и регионах, также предоставят корпоративные номера для индивидуальных предпринимателей. Получить корпоративный номер Nar может любой человек с VÖEN. Достаточно обратиться в один из центров обслуживания с удостоверением личности.

Помимо индивидуальных предпринимателей, воспользоваться корпоративными предложениями в центрах продаж и обслуживания Nar могут также сотрудники государственных учреждений. Обратившийся абонент может получить 3 корпоративных номера, предъявив удостоверение сотрудника.