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20 декабря, 2023
ДомойТелекомСобытияНазваны победители Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2023

Названы победители Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2023

NETTY2023

18 декабря в отеле Radisson Hotel Baku состоялась 18-я церемония вручения Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2023. NETTY наградила лучшие среди участвовавших в конкурсе в текущем году национальные веб-сайты, социальные страницы, и приложения.

Победителями в этом году стали:

  • ГОСУДАРСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Веб — сайт: Dövlət Sosial Müdafiə Fondu https://dsmf.gov.az

Приложение: SİMA İmza

Социальная страница: instagram страница: «Mobil notariat»

  • СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО

Веб — сайт: Azərbaycan qəhrəmanları https://heroes.az

  • БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Веб — сайт: Cyberpoint https://cyberpoint.az

  • ФИНАНСЫ, БАНКИ И ФИНТЕХ

Веб — сайт: Bank of Baku www.bankofbaku.com

Приложение: Rabita Mobile

  • ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ

Веб-сайт: aptekonline.az

Приложение: iBox App

Социальная страница: : Bomboffer

  • НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

Веб — сайт: «Həvəskar Astronomlar Cəmiyyəti» — Astronomy.az

Приложение: Digital Expo Center

Социальная страница: Forest School Azerbaijan

  • ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ

Веб — сайт: Bravo Travel https://bravotravel.az

Приложение: Voqzal

Социальная страница: Explore nature with Saleh Bakshiev

  • ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ

Веб — сайт: Report İnformasiya Agentliyi https://report.az

Социальная страница: BAKU TV RU

  • КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Веб — сайт: AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu www.manuscript.az

Социальная страница: Cırtdan Pro

  • ВЫБОР ВИРУТАЛЬНОГО ЖЮРИ

E-Customs: Elektron Gömrük Xidmətləri https://e.customs.gov.az

  • ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ NETTY 2023

Mahir Mədətov — Старший специалист по креативным коммуникациям и рекламе

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер — NAR

Эксклюзивный партнёр — AzInTelecom

Официальными партнерами премии выступают: компания SmartHost, компания Savalan, компания Renley.

Партнер номинации «Финансы, Банки и Финтех» компания Simbrella.

Информационные партнеры проекта: Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, banks.az, Gilavar Foto Klubu, Baku Hit FM, Auto life Radio, Texnogid, Tech.az.

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