Названы победители Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2023

18 декабря в отеле Radisson Hotel Baku состоялась 18-я церемония вручения Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2023. NETTY наградила лучшие среди участвовавших в конкурсе в текущем году национальные веб-сайты, социальные страницы, и приложения.
Победителями в этом году стали:
- ГОСУДАРСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Веб — сайт: Dövlət Sosial Müdafiə Fondu https://dsmf.gov.az
Приложение: SİMA İmza
Социальная страница: instagram страница: «Mobil notariat»
- СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО
Веб — сайт: Azərbaycan qəhrəmanları https://heroes.az
- БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Веб — сайт: Cyberpoint https://cyberpoint.az
- ФИНАНСЫ, БАНКИ И ФИНТЕХ
Веб — сайт: Bank of Baku www.bankofbaku.com
Приложение: Rabita Mobile
- ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ
Веб-сайт: aptekonline.az
Приложение: iBox App
Социальная страница: : Bomboffer
- НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ
Веб — сайт: «Həvəskar Astronomlar Cəmiyyəti» — Astronomy.az
Приложение: Digital Expo Center
Социальная страница: Forest School Azerbaijan
- ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ И ТУРИЗМ
Веб — сайт: Bravo Travel https://bravotravel.az
Приложение: Voqzal
Социальная страница: Explore nature with Saleh Bakshiev
- ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ
Веб — сайт: Report İnformasiya Agentliyi https://report.az
Социальная страница: BAKU TV RU
- КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Веб — сайт: AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu www.manuscript.az
Социальная страница: Cırtdan Pro
- ВЫБОР ВИРУТАЛЬНОГО ЖЮРИ
E-Customs: Elektron Gömrük Xidmətləri https://e.customs.gov.az
- ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ NETTY 2023
Mahir Mədətov — Старший специалист по креативным коммуникациям и рекламе
Премию в текущем году поддерживают:
Генеральный партнер — NAR
Эксклюзивный партнёр — AzInTelecom
Официальными партнерами премии выступают: компания SmartHost, компания Savalan, компания Renley.
Партнер номинации «Финансы, Банки и Финтех» компания Simbrella.
Информационные партнеры проекта: Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, banks.az, Gilavar Foto Klubu, Baku Hit FM, Auto life Radio, Texnogid, Tech.az.