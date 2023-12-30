На всех станциях бакинского метрополитена доступна возможность оплаты QR-билетом

Сделан очередной шаг в направлении электронизации услуг и обеспечения цифровой трансформации в сфере транспорта. Так, пассажиры теперь могут оплачивать проезд с помощью системы QR-билетов на всех станциях Бакинского метрополитена. Пассажиры могут использовать метод оплаты QR, загрузив мобильное приложение BakıKart на свои мобильные устройства.

Напомним, что данная система в качестве пилотного проекта была впервые внедрена в сентябре этого года на станциях «Ходжасан» и «8 Ноября» фиолетовой линии. Уже выполнены технические работы на более чем 550 сооружениях (турникетах) на автоматических пунктах контроля всех станций, развернуты устройства, реализующие программное обеспечение, испытания которых успешно завершены.

В чем преимущества нового способа оплаты?

Отсутствие карты – BakıKart позволяет сэкономить деньги, потраченные на покупку пластиковой карты. Для создания QR-билета достаточно иметь мобильный телефон с доступом в интернет.

– BakıKart позволяет сэкономить деньги, потраченные на покупку пластиковой карты. Для создания QR-билета достаточно иметь мобильный телефон с доступом в интернет. Экономия времени – отныне для пополнения баланса пластиковой карты BakıKart нет необходимости использовать терминал оплаты. Баланс счета пассажира можно с легкостью увеличивать и отслеживать через мобильное приложение BakıKart.

отныне для пополнения баланса пластиковой карты BakıKart нет необходимости использовать терминал оплаты. Баланс счета пассажира можно с легкостью увеличивать и отслеживать через мобильное приложение BakıKart. Отслеживание истории платежей – пассажир может рассчитать периодический бюджет, отслеживая в приложении средства, потраченные на общественный транспорт.

Как произвести оплату с помощью QR-билета?

Загрузить мобильное приложение BakıKart с платформ Google Play или App Store; зарегистрироваться в мобильном приложении; пополнить баланс минимум на 1 манат; создать QR-билет; приблизить QR-билет к дисплею турникета и пройти.

Пользователи QR-билетов должны помнить о нескольких моментах:

QR-билет действителен только на одну поездку;

QR-билет действителен в течение 5 минут;

Каждый созданный QR-билет приводит к блокировке в мобильном кошельке суммы в размере 1 маната;

Плата за проезд вычитается из заблокированной суммы, а остаточная сумма возвращается в мобильный кошелек;

Если QR-билет не использовать в течение 5 минут, заблокированная сумма возвращается в мобильный кошелек в течение 72 часов.

Пользователи мобильного приложения могут обратиться по техническим вопросам на короткий номер 4343 и в колл-центр 141.

Отметим, что в июне этого года было запущено мобильное приложение BakıKart для безналичной оплаты в автобусах. С помощью приложения пользователи смогут планировать свои поездки, пополнять баланс BakıKart и оплачивать проезд. Кроме того, приложение позволяет пользователям создавать QR-билеты и просматривать их историю.

В настоящее время в целях обеспечения возможности использования всех видов платежных средств в общественном транспорте проводятся работы по совершенствованию действующей системы безналичных расчетов. После обновления системы можно будет осуществлять оплату всеми банковскими картами и мобильными устройствами, поддерживающими бесконтактную технологию.

Следует отметить, что с января 2024 года оплата банковской картой будет тестироваться на нескольких маршрутах. После испытаний планируется приступить к внедрению соответствующей платежной системы в конце первого квартала следующего года.