Epic Games Store бесплатно отдает экшены GigaBash и Predecessor

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры — GigaBash и Predecessor. Раздача завершиться до 13 декабря в 20:00 по бакинскому времени.

GigaBash – игрокам предстоит взять под управление одного из десяти персонажей, чтобы сразиться друг с другом в потасовке для четырёх человек или же в командной драке «два на два».

Predecessor – в игре предстоит управлять героями, которые имеют уникальные способности, попутно выполняя квесты и собирая валюту для улучшения имеющихся скиллов и получения новых.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Какая игра в Epic Games Store станет бесплатной следующей, неизвестно.