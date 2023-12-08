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8 декабря, 2023
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Epic Games Store бесплатно отдает экшены GigaBash и Predecessor

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры — GigaBash и Predecessor. Раздача завершиться до 13 декабря в 20:00 по бакинскому времени.

GigaBash – игрокам предстоит взять под управление одного из десяти персонажей, чтобы сразиться друг с другом в потасовке для четырёх человек или же в командной драке «два на два».

Predecessor – в игре предстоит управлять героями, которые имеют уникальные способности, попутно выполняя квесты и собирая валюту для улучшения имеющихся скиллов и получения новых.

Какая игра в Epic Games Store станет бесплатной следующей, неизвестно.

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