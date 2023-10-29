29 сентября в Баку прошла ежегодная Партнерская Конференция компании DiVi

29 сентября 2023 года в отеле Fairmont Baku, Flame Towers состоялась ежегодная Партнерская Конференция, организованная азербайджанской компанией-дистрибьютором DiVi. Мероприятие, участие в котором приняли представители вендоров и локальных компаний-партнеров, позволило познакомиться с новыми продуктами, сервисами и партнерскими программами, представленными в этот день международными производителями IT-оборудования. В течение всего дня в зале отеля функционировала демонстрационная зона, в которой гости могли протестировать новейшее оборудование и пообщаться с техническими специалистами.

С приветственной речью к гостям конференции обратился генеральный директор DiVi Эмин Гулиев, который отметил, что с момента зарождения традиции проведения Партнерских Конференций DiVi в 2001 году, компания уверенно заняла одну из лидирующих позиций на рынке дистрибьюторов Азербайджана. За эти годы компания существенно расширила и продолжает увеличивать собственное портфолио предлагаемых на рынке решений, а также построила дружеские отношения с многочисленными локальными партнерами.

Выступление руководителя группы инфраструктурных решений Lenovo в странах СНГ Расима Бахши было посвящено рассказу о способах реализации текущей цифровой повестки и интеллектуальной трансформации с помощью комплексных решений Lenovo. Далее выступление продолжили представители Lenovo, которые поделились с гостями информацией о новых продуктах компании.

Знакомство с продуктами Lenovo продолжила старший менеджер по продукту Lenovo Legion Дана Медгаус, которая рассказала о развитии экосистемы Legion в 2023 году, а также о таких новых продуктах, рассчитанных на геймерскую аудиторию, как ноутбуки Lenovo LOQ и портативная консоль Legion Go. Следует отметить, что Legion Go, впервые представленная в октябре этого года на выставке IFA в Берлине, уже в начале 2024 года окажется в распоряжении азербайджанских партнеров компании DiVi. Также Дана Бакирова рассказала о новшествах, которые компания внедрила в прошедшем году в линейке потребительских ноутбуков Lenovo Yoga.

Презентация лидера сегмента малого и среднего бизнеса Lenovo в Центральной Азии и Азербайджане Берика Турсбекова затронула такие продукты, как коммерческие ноутбуки, которые на нашем рынке представлены линейками ThinkBook, ThinkPad и V. Эти модели доступны в самых разнообразных конфигурациях, включая новейшие процессоры Intel Core 13-го поколения или AMD Rizen 7000-й серии. Все устройства производителя претерпели существенные изменения в дизайне, а при изготовлении корпусов ноутбуков сейчас используются новейшие материалы, включая карбоновую нить и др. Также было отмечено, что компания продолжает строить свою стратегию производства, основываясь на принципах экологичности.

Технический специалист компании Kingston Дмитрий Слисаренко рассказал о новейших продуктах этого производителя в сфере хранения данных, которые уже давно пользуются повышенным спросом в нашей стране. В частности, гости мероприятия познакомились с обновлениями в линейке оперативной памяти Kingston Fury, а также получили информацию о линейках SSD-накопителей, включая серверные модели емкостью вплоть до 4 Tb.

Презентация Canon началась со вступительного слова представителя Canon CEE GmbH в Азербайджане Валеха Магеррамова, который познакомил гостей мероприятия с новшествами партнерской программы производителя. Его выступление продолжил бизнес-разработчик проектов B2B Pro Александр Маковский, который рассказал о новейших продуктах вендора в области широкоформатной печати, в частности, об обновлениях в линейке высокопроизводительных устройств imagePROGRAF TC, TM, TX/TZ и Pro. Завершил секцию, посвященную решениям Canon бизнес-консультант компании Андрей Иванов, чье выступление было посвящено таким программным продуктам этого производителя для повышения удобства печати, как uniFLOW и uniFLOW Online.

После перерыва выступления продолжили представители компании Lenovo. Менеджер по развитию бизнеса аксессуаров Lenovo Арина Пантелеева провела углубленную презентацию линейки аксессуаров этого вендора, которая сегодня покрывает все сегменты рынка, начиная от пользовательского и корпоративного, заканчивая устройствами для профессионального гейминга. А выступивший затем менеджер по развитию бизнеса мониторов Lenovo Павел Рузин рассказал о линейках мониторов этого производителя.

С основным докладом выступил технический специалист Lenovo ISG Артем Зыбин, рассказал о том, как серверы Lenovo ThinkSystem, cистема мониторинга и управления оборудованием XClarity, а также гиперконвергентные решения ThinkAgile могут преобразовать ЦОД. Широкий спектр серверов, систем хранения данных и сетевых продуктов изначально разрабатывался с учетом рабочих нагрузок клиентов. Эти устройства, отмеченные многочисленными наградами, обеспечивают лучшую в отрасли производительность, надежность и удовлетворенность клиентов для предприятий любого размера. Григорий отдельно отметил, что, благодаря запуску завода в Венгрии, поставки серверного оборудования теперь осуществляются без малейшего промедления, а всего Lenovo отгружает по 3 сервера каждую минуту!

Глава Motorola в Азербайджане и Центральной Азии Александр Романюк рассказал об успешном старте официальных продаж в Азербайджане новейшего смартфона motorola razr 40 ultra, мировая презентация которого состоялась в июне текущего года. Было отмечено, что это самый тонкий на рынке раскладной смартфон с самым большим интерактивным внешним дисплеем. Новинка в цвете Infinite Black доступна в магазинах официальных партнеров Lenovo и Motorola в Азербайджане по рекомендованной розничной цене 2599,99 AZN. Также Александр объявил о возможности заказа партнерами, занимающимися корпоративными продажами в Азербайджане, смартфона Lenovo ThinkPhone. Это передовое устройство, сочетающее в себе передовые мобильные технологии от Motorola и многолетние наработки Lenovo в области решений информационной безопасности, а также получившее мобильную версию AI-системы защиты данных ThinkShield будет доступно только корпоративным клиентам начиная с конца текущего года.

Официальную часть мероприятия продолжила презентация регионального менеджера компании SMART Technologies Виктора Поповского, который рассказал о возможностях и перспективах использования в образовательном секторе интерактивных досок SMART Board. Выступавший также затронул тему обновления продуктовой линейки и появления в ней новейших устройств серии QX, специально разработанных с учетом динамичных потребностей современного рабочего места для обеспечения бесперебойной интерактивной работы и совместной работы. Также Виктор рассказал о программном обеспечении SMART Table, которое включает в себя интерактивные приложения, обучающие занятия и игры, проведя розыгрыш призов от компании с помощью данного решения.

Завершило мероприятие выступление представителя компании TP-Link в Азербайджане пресейл-инженера Адиля Ализаде, который познакомил участников конференции с предложениями этого производителя, в число которых входят Wi-Fi роутеры для дома и офиса, а также сетевое оборудование для малого и среднего бизнеса. Также выступавший посвятил время знакомству с комплексным облачным решением TP-Link Omada для бизнес-сетей, которое объединяет шлюзы, коммутаторы и точки доступа в полноценную SDN-инфраструктуру, обеспечивая полноценное централизованное управление из облака и создавая масштабируемую сеть с единым интерфейсом управления.

После основной части мероприятия все участники Партнерской Конференции DiVi собрались, чтобы сделать традиционную групповую фотографию, а после этого вечер продолжился за ужином в неформальной обстановке. В ходе развлекательной программы было проведено сразу несколько конкурсов, не оставивших без призов, предоставленных партнерами мероприятия и компанией DiVi, практически никого.