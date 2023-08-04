Набирает ли реально «представительство компании Илона Маска в Азербайджане» сотрудников?

Азербайджанские пользователи соцсетей стали получать сообщения о том, что в Азербайджане открывается представительство компании Илона Маска и что проводится набор сотрудников. Указана даже стоимость оплаты в национальной валюте. В целом, в Азербайджане участились атаки на пользователей соцсетей с упоминанием мировых брендов для приманки.

Популярный бренд – отличная приманка, которой пользуются онлайн-мошенники. Название широко известной марки или имя публичного человека привлекает внимание к объявлению и повышает к нему доверие: людям может показаться, что крупные компании не могут обмануть. Зная это, злоумышленники не стесняются прикрываться названиями организаций и именами звезд в своих схемах. Один из популярных примеров – предложения о трудоустройстве, распространяющиеся в мессенджерах или соцсетях от имени крупных маркетплейсов.

Как можно предупредить пользователей, чтобы они не стали жертвами и не выдавали личные данные?

В первую очередь, помните, что ваши личные данные – это ценность. Особенно если речь идет о данных банковских карт или аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах и так далее. Зная ваши данные, злоумышленники могут подобрать пароль от вашего банковского приложения, зарегистрироваться от вашего имени на каком-либо сервисе и совершать мошеннические действия от вашего лица, попробовать оформить кредит или фирму-однодневку.

Поэтому если кто-то просит вас под любым предлогом сообщить им ваши личные данные – логины от учётных записей, пароли, коды из СМС и push-уведомлений – не делайте этого.

Настройте двухфакторную аутентификацию и не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если обещания в них выглядит крайне щедро. Если вас приглашают на работу от имени бренда и просят перейти по ссылке, заплатить взнос или сообщить данные для оформления чего-либо – проверьте, что на сайте организации действительно ведется наём на эту должность.

Помимо собственной бдительности можно подстраховаться защитным решением, которое обезопасит от зловредов, фишинга и скама.

Как аналогичная ситуация обстоит с пользователями соцсетей в мире?

Получить мошеннические сообщения можно и в социальных сетях. Стоит быть начеку, даже если получили письмо от доверенного контакта, так как аккаунт этого человека ранее могли взломать.

Предпринимают ли сами мировые бренды меры для предупреждения пользователей о ложном использовании их названия и нарушения их имиджа?

Бывает, что компании размещают на своих сайтах или в социальных сетях предупреждения о том, что от их имени действуют мошенники. Однако даже если вы не нашли подобных сообщений у бренда, это не значит, что злоумышленники не могут прикрываться их именем.