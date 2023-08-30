Лучшие школы кибербезопасности в мире

Развитие технологий играет на руку и киберпреступникам. Чтобы стать экспертом в борьбе с ними, необходимо получить профильное образование, пройдя обучение в одном из лучших вузов мира. И помните, что спрос на ваши знания будет расти из года в год, особенно, учитывая, как расширяется список вакансий в этой сфере.

Так что, если вы решите стать профессионалом в области кибербезопасности, то вам необходимо предпринять следующие шаги. Во-первых, специалисты по кибербезопасности высшего класса начинают работать со степенью бакалавра. На некоторые рабочие места в этой области вас возьмут, даже если у вас есть степень младшего специалиста. Следовательно, вам следует подать заявку на хорошую программу бакалавриата в школе кибербезопасности. Программа бакалавриата по кибербезопасности будет включать курсовые работы по программированию и статистике, а также занятия по этике и компьютерной криминалистике. Во-вторых, понадобится пройти курсы повышения квалификации, хотя это и необязательно. Сегодня многие работодатели требуют, чтобы вы имели ученую степень, например, степень магистра в области кибербезопасности, прежде чем получить работу. А некоторые работодатели могут даже помочь вам с обучением для завершения программы. Между тем, программа магистратуры в области кибербезопасности займет у вас от одного до двух лет, в течение которых вы изучите этику, практику и политику кибербезопасности, а также методы борьбы с методами защиты сетевой безопасности.

Итак, давайте познакомимся с лучшими в мире учебными заведениями, где вы сможете получить степень бакалавра или магистра в области кибербезопасности, чтобы начать строить свою карьеру. Здесь вы получите качественное образование, создадите прочные и полезные связи, которые помогут в будущем найти работу. Мы ранжировали эти учебные заведения на основе нескольких факторов, которые включают количество программ и специализаций, возможность последующего трудоустройства и стипендиальные возможности.

1. Калифорнийский государственный университет (Калифорния, США)

Количество программ: 8.

Трудоустройство: 90%.

Калифорнийский государственный университет в Сан-Бернардино (CSU) начал свою работу в 1965 году. Сегодня этот вуз насчитывает более 20000 студентов и предлагает качественное высшее и последипломное образование. Центр кибербезопасности CSU предлагает одни из лучших программ на получение степени в области кибербезопасности в США и мире. В доказательство этого Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности в 2008 году назвали этот американский вуз Центром академического превосходства в области обеспечения информации. В дополнение к широкому спектру стипендий CSUSB предлагает стипендии специально для студентов, изучающих кибербезопасность. В их числе стипендиальные программы CyberCorps и DoD CySP. В список программ этого вуза входят:

Бакалавр — информационные системы и технологии в кибербезопасности.

Бакалавр — информационные системы и технологии, Intelligence Option.

Бакалавр — уголовное право с анализом преступности и техническим уровнем кибербезопасности.

Магистр — технологии информационных систем.

Магистр – кибербезопасность.

Магистр — государственное управление с уклоном в область кибербезопасности.

Магистр — национальные исследования в области кибербезопасности.

Сертификация в области кибербезопасности.

2. Университет Карнеги-Меллона (Пенсильвания, США)

Количество программ: 5.

Трудоустройство: 91%.

Университет Карнеги-Меллона (CMU) начал свою деятельность как частный университет в Питтсбурге в 1900 году. В CMU обучается более 13500 студентов, получающих качественное высшее и последипломное образование. Благодаря собственной кафедре Безопасности и Конфиденциальности (CyLab), этот вуз предлагает одни из лучших программ в области кибербезопасности как в США, так и в мире. Об этом свидетельствует более 400 исследований в области безопасности и конфиденциальности, опубликованных CyLab за последние 5 лет. Желающие получить образование в области кибербезопасности сдают экзамен на получение финансовой помощи. В список программ этого вуза входят:

Магистр — информационная безопасность в области программного обеспечения.

Магистр — информационная безопасность в области аппаратного обеспечения.

Магистр — информационные технологии и информационная безопасность.

Магистр — информационные технологии в области конфиденциальности данных.

Магистр — политики и управление информационной безопасностью.

3. Университет Де Монфор (Лестер, Великобритания)

Количество программ: 4.

Трудоустройство: 96%.

Университет Де Монфор (DMU) — британский колледж, открывшийся в Лестере в 1870 году, но получивший статус университета лишь в 1992 году. Этот британский вуз является государственным университетом, в котором обучается более 23000 студентов. Он предлагает качественные академические программы как для студентов, так и для аспирантов. Благодаря Институту кибертехнологий Университет Де Монтфор (CTI) DMU предлагает одну из лучших программ кибербезопасности как в Великобритании, так и в мире. Качество программ вуза возрастает, благодаря промышленной поддержке, которую оказывают компании Airbus, BT, Deloitte UK и Rolls-Royce. Кроме того, будучи студентом DMU в сфере кибербезопасности, вы можете получить стипендию даже являясь иностранцем. В список программ этого вуза входят:

Бакалавр — кибербезопасность.

Магистр — кибербезопасность.

Магистр — кибертехнологии.

Доктор — кибербезопасность и технологии программного обеспечения.

4. Университет Джорджа Вашингтона (США)

Количество программ: 7.

Трудоустройство: 92%.

Университет Джорджа Вашингтона (GWU) начал свою деятельность в 1821 году в Вашингтоне (округ Колумбия, США) как частный исследовательский университет. В нем обучается более 27000 студентов. Благодаря собственному Научно-исследовательскому институту кибербезопасности и конфиденциальности, являющемуся частью Школы инженерии и прикладных наук, этот американский вуз предлагает одни из лучших программ в области кибербезопасности в мире. Кроме того, Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности определяют GWU как Центр академического мастерства в области исследований, посвященных киберзащите. Учащиеся могут получить стипендии. В список программ этого вуза входят:

Магистр — кибербезопасность в компьютерных науках.

Магистр — стратегии кибербезопасности и управления информацией.

Магистр — политики кибербезопасности.

Магистр — национальная безопасность и международные отношения.

Магистр — профессиональные исследования в области стратегии кибербезопасности и управления информацией.

Магистр — деловое администрирование с концентрацией в сфере кибербезопасности.

Магистр — права национальной безопасности.

5. Университет Индианы (Блумингтон, США)

Количество программ: 7.

Трудоустройство: 95%.

Университет Индианы (IU Bloomington) — это государственный университет в США, предлагающий качественное высшее и послевузовское образование 43000 студентам. В IU Bloomington есть Центр прикладных исследований в области кибербезопасности (CACR), который получает средства от Национального научного фонда, Министерства внутренней безопасности, Министерства энергетики и т.д. для проведения качественных исследований в области кибербезопасности. Благодаря разнообразию программ IU Bloomington предлагает одни из лучших в мире программ обучения в области кибербезопасности. Кроме того, в Блумингтоне есть много стипендий для студентов, занимающихся кибербезопасностью. В список программ этого вуза входят:

Магистр — кибербезопасность в компьютерных науках.

Магистр — стратегии кибербезопасности и управления информацией.

Магистр — политики кибербезопасности.

Магистр — национальная безопасность и международные отношения.

Магистр — профессиональные исследования в области стратегии кибербезопасности и управления информацией.

Магистр — деловое администрирование с концентрацией в области кибербезопасности.

Магистр — права национальной безопасности.

6. Университет штата Канзас (США)

Количество программ: 3.

Трудоустройство: 94%.

Канзасский государственный университет (KSU) — государственный университет в США, который начал свою деятельность в 1863 году и насчитывает более 21500 студентов, обучающихся в университете и аспирантуре. Посредством собственного Центра информации и системного обеспечения (CISA) KSU предлагает одну из лучших программ кибербезопасности в мире. Вуз также имеет статус Национального центра академического мастерства в области исследований в сфере киберзащиты, что делает KSU одной из лучших школ кибербезопасности в мире. Здесь вы также можете найти несколько вариантов стипендий при получении образования в области кибербезопасности. В список программ этого вуза входят:

Бакалавр — компьютерные науки.

Бакалавр — кибербезопасность.

Магистр — программная инженерия.

7. Государственный университет Кеннесо (Джорджия, США)

Количество программ: 5.

Трудоустройство: Нет.

Государственный университет Кеннесо (KSU) начал свою деятельность в 1963 году в качестве государственного университета с более чем 37000 студентами и аспирантами. Благодаря своему Институту развития кадров в области кибербезопасности этот колледж в Джорджии предлагает одни из лучших программ по кибербезопасности как в США, так и в мире. Агентство национальной безопасности постоянно называет KSU Национальным центром академического мастерства в области образования в сфере информационной безопасности. Кроме того, KSU предлагает своим студентам множество стипендий, основанных на их потребностях и заслугах. В список программ этого вуза входят:

Бакалавр — деловое администрирование в области информационной безопасности.

Бакалавр — кибербезопасность.

Сертификация в области информационной безопасности.

Сертификация в области информационной безопасности и гарантий.

Сертификация выпускника в области информационной безопасности.

8. Университет штата Пенсильвания (США)

Количество программ: 3.

Трудоустройство: 94%.

Университет штата Пенсильвания (PSU) — университет США, предлагающий качественные программы бакалавриата и магистратуры. Он начал свою деятельность в 1855 году и сегодня насчитывает более 96000 студентов. PSU предлагает широкий спектр программ в области кибербезопасности как для студентов, так и для аспирантов, что делает его одной из лучших школ кибербезопасности в мире. Студенты, проходящие обучение по программе кибербезопасности в PSU, получают стипендии. В список программ этого вуза входят:

Бакалавр — информационная и кибербезопасность, анализ рисков.

Магистр — профессиональные исследования в области кибербезопасности.

Магистр — профессиональные исследования в области информационной безопасности и судебной экспертизы.

9. Королевский университет Белфаста (Северная Ирландия, Великобритания)

Количество программ: 2.

Трудоустройство: 92,5%.

Королевский университет Белфаста (QUB или Queen’s) — государственный университет в Северной Ирландии, который начал работу в 1810 году и насчитывает более 24000 студентов, обучающихся по программам бакалавриата, аспирантуры и повышения квалификации. Хотя Queen’s и предлагает всего две университетские программы по кибербезопасности, он считается одной из лучших школ кибербезопасности в мире. Здесь также есть Центр безопасных информационных технологий (CSIT), а это одна из крупнейших университетских исследовательских лабораторий кибербезопасности в Великобритании. Кроме того, здесь предоставляется большое количество стипендий для тех, кто получает образование в области кибербезопасности. В список программ этого вуза входят:

Магистр — кибербезопасность.

Кандидат наук — кибербезопасность.

10. Рочестерский технологический институт (США)

Количество программ: 3.

Трудоустройство: 93%.

Рочестерский технологический институт (RIT) — это вуз в Нью-Йорке, в котором обучается более 19000 студентов. Учебное заведение начало свою деятельность 1829 году и сегодня в его Центре кибербезопасности вы можете прослушать одни из лучших в мире программ для получения ученой степени и сертификации. В список программ этого вуза входят:

Бакалавр — компьютерная безопасность.

Магистр — кибербезопасность.

Расширенная сертификация в области информационной безопасности.

11. Таллиннский технический университет (Эстония)

Количество программ: 2.

Трудоустройство: Нет.

Таллиннский технический университет (TalTech) является государственным университетом, в котором обучается более 11000 студентов. Это один из лучших университетов Эстонии в области инженерии, бизнеса и государственного управления. Хотя TalTech предлагает всего две программы в области кибербезопасности, он считается одной из лучших школ кибербезопасности как в Эстонии, так и в мире. Кроме того, здесь есть Центр цифровой криминалистики и кибербезопасности и Институт кибернетики, которые помогут вам проводить дальнейшие исследования в области кибербезопасности. Студентам, изучающим кибербезопасность в TalTech, предоставляется большое количество стипендий. В список программ этого вуза входят:

Бакалавр — инженерная кибербезопасность.

Магистр — кибербезопасность.

12. Колледж Мэрилендского университета (США)

Количество программ: 8.

Трудоустройство: 85%.

Глобальный кампус Университета Мэриленда (UMGC) — государственный университет, основанный в 1947 году. Он предлагает программы бакалавриата и магистратуры для более чем 60000 студентов. В дополнение к своей всемирной программе UMGC предлагает академические программы для более чем 40000 студентов. UMGC предлагает достаточно много программ, часть из которых вы можете пройти в режиме онлайн. Также студентам доступны различные стипендиальные программы. В список образовательных программ этого вуза входят:

Бакалавр — управление и политики кибербезопасности.

Бакалавр — компьютерные сети и кибербезопасность.

Бакалавр — разработка программного обеспечения и безопасность.

Бакалавр — начальная кибербезопасность.

Магистр — кибербезопасность.

Магистр — управление и политики кибербезопасности.

Магистр — цифровая криминалистика и расследования киберинцидентов.

Магистр — информационное обеспечение.

13. Техасский университет (Сан-Антонио, Техас, США)

Количество программ: 3.

Трудоустройство: 92%.

Техасский университет в Сан-Антонио (UTSA) является одним из системных университетов. Он начал свою деятельность в 1969 году как государственный университет, предлагающий высшее и последипломное образование для более чем 30000 студентов. Хотя UTSA предлагает только три программы университетского образования в области кибербезопасности, он считается одним из лучших в мире. Доказательством этому служат 3 исследовательских центра — Центр обеспечения инфраструктуры и безопасности, Институт кибербезопасности и Киберцентр безопасности и аналитики. Студенты могут получать различные стипендии при обучении в сфере кибербезопасности. В список программ этого вуза входят:

Бакалавр — деловое администрирование в области информационных систем.

Бакалавр — деловое администрирование в области кибербезопасности.

Магистр — кибербезопасность.

14. Вустерский политехнический институт (США)

Количество программ: 2.

Трудоустройство: 94%.

Вустерский политехнический институт (WPU) находится в одноименном городе в штате Массачусетс. Он начал свою деятельность как частный университет в 1865 году и предлагает программы более чем 6000 студентов. WPU предлагает всего 2 университетские программы в области кибербезопасности, но при этом остается одной из лучших школ. Отчасти это связано с тем, что учебная программа вуза ориентирована на практический опыт. Кроме того, WPU предлагает стипендии, финансируемые Национальным научным фондом США. В список программ этого вуза входят:

Бакалавр — компьютерные науки со специализацией в области кибербезопасности.

Магистр — компьютерные науки со специализацией в области кибербезопасности.

15. Израильский технологический институт «Technion»

Израильский технологический институт «Technion» — публичный израильский университет и мировой центр исследований и образования. Университет расположен в городе Хайфа, в северной части Израиля, недалеко от побережья Средиземного моря. «Technion» является старейшим университетом страны, фундамент которого был заложен 12 апреля 1912 года. Часто его называют «израильский МIТ» из-за крайне высокой исследовательской активности и прекрасных академических показателей. На текущий момент здесь обучается около 15000 студентов, из которых 1300 — иностранцы. Сегодня преподаватели этого вуза участвуют в подготовке специалистов Центра кибербезопасности Азербайджана. Специализированные тренинги Центра охватывают 4 направления: повышение квалификации старших специалистов, информационная подготовка, исследование существующих продуктов кибербезопасности и подготовка новых.

Итоги

В зависимости от того, какое образование в области кибербезопасности вы выберете, обучение займет у вас от 2 до 6 лет. 2 года — для получения степени младшего специалиста, 4 — года для получения степени бакалавра и 2 года — для получения степени магистра. Получение степени магистра в области кибербезопасности не обязательно, но большинство работодателей не принимают на работу выпускников, не имеющих этой степени. Мы надеемся, что наш обзор поможет вам найти лучшую программу в области кибербезопасности, которая соответствует вашим карьерным целям.