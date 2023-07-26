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27 июля, 2023
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В Threads появилась хронологическая лента

Threads

Запущенная в начале этого месяца компанией Meta социальная сеть Threads получила новую функцию, которая позволит пользователям просматривать хронологическую ленту сообщений людей, на которых они подписаны. Ранее функцию анонсировал глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).

Новая функция уже доступна на Android и iOS, но развертывается постепенно. Чтобы получить доступ к хронологической ленте, пользователям не потребуется обновлять приложение Threads до последней версии. Нужно просто выбрать соответствующий раздел в верхней части приложения или нажать на логотип Threads.

Кроме хронологической ленты, в ближайшем будущем в Threads появится возможность перевода публикаций. Также ожидается ряд других новых функций.

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