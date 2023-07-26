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27 июля, 2023
ДомойAI / MLПриложение ChatGPT уже доступно на Android

Приложение ChatGPT уже доступно на Android

ChatGPT Android

Компания OpenAI выпустила мобильное приложение ChatGPT для устройств на основе операционной системы Android. Загрузить ChatGPT можно в Google Play. Приложение для Android по функциональности практически идентично версии для iOS.

Пока что приложение доступно в США, Индии, Бангладеш и Бразилии. На следующей неделе планируется расширить распространение и на другие регионы. Можно добавиться в лист ожидания и скачать приложение, как только оно станет доступным

Мобильная версия чат-бота ChatGPT для iOS вышла в мае этого года.

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