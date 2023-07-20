Компании Techpro DC и VERTIV провели в Баку «Vertiv Tech Day»

В отеле Fairmont в Баку прошел «Vertiv Tech Day», организаторами которого выступили компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, и компания VERTIV, мировой поставщик решений для критически важной инфраструктуры от центров обработки данных до коммуникационных сетей и промышленных объектов. Стоит отметить, что это первое совместное мероприятие, организованное компанией Techpro DC в качестве официального дистрибьютора VERTIV, статус которого в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане компания получила в мае текущего года.

Об этом в приветственной речи, обращенной к партнерам Techpro DC в Азербайджане и представителям вендора упомянула директор Techpro DC Нигяр Гасанова. После рассказа об истории создания Techpro DC и основных направлениях деятельности компании, она отметила: «Развитие продаж решений и сервисов Vertiv в странах региона, где сегодня присутствует наша компания имеет огромный потенциал. Продолжающаяся в Азербайджане цифровая трансформация повысила нагрузку на ЦОДы и сети связи, у которых возросла потребность в решениях для резервного питания, оборудовании для охлаждения и кондиционирования, стойках, корпусах и т.д. В связи с чем на решения Vertiv сохраняется стабильный спрос от конечных заказчиков, в том числе среди партнеров Tecpro DC. Появление продукции этого вендора в нашем портфеле позволит закрыть все их потребности. Сегодняшнее мероприятие станет первым в серии знакомств представителей локального рынка с разнообразием продукции Vertiv. Мы уверены, что нас ждет долгосрочное и плодотворное сотрудничество, а также множество интересных и масштабных проектов».

Далее с презентацией комплексных IT-решений выступил менеджер по продажам продуктов Vertiv для каналов сбыта В Центральной Азии Айкул Токул (Aykul Tokul). Докладчик отметил, что Vertiv предлагает обширный портфель систем электропитания, прецизионного кондиционирования и управления инфраструктурой. Компания разрабатывает и внедряет технологии создания критически важной инфраструктуры, адаптируемой под конкретные задачи, интеллектуальное аппаратное и программное обеспечение, обеспечивающее быстроту развертывания, а также индивидуальные решения под специфические требования и потребности бизнеса. Решения компании Vertiv прошли проверку временем и имеют высокую репутацию во всем мире. Все оборудование соответствует Европейскому стандарту ISO 9001. В частности, ассортимент оборудования компании Vertiv включает широкий набор конфигурируемых решений любой сложности:

промышленное кондиционирование: прецизионные воздушные кондиционеры для объектов телекоммуникаций и связи;

промышленная вентиляция;

полупромышленные кондиционеры;

высокоэффективное климатическое оборудование для серверных комнат: шкафные воздушные кондиционеры, моноблочные кондиционеры, конденсаторы воздушного охлаждения, драйкулеры;

холодильные машины: чиллеры со спиральными компрессорами и воздушным; охлаждением внешней и внутренней установки, чиллеры с водяным охлаждением

кондиционеры-доводчики, применяемые в системах промышленного кондиционирования;

комплексные решения для помещений с высокой плотностью тепловыделения серии Liebert XD;

источники бесперебойного питания постоянного и переменного тока (ИБП) от мини-систем до промышленных ИБП большой мощности;

стабилизаторы напряжения;

сетевые фильтры;

аккумуляторные батареи;

вспомогательное оборудование;

обслуживание и мониторинг площадок;

программа замены;

сервис и техническая поддержка.

Отдельно Айкул Токул обратил внимание гостей мероприятия на ряд собственных запатентованных технологий Vertiv, в число которых входят Avocent, Liebert, Knürr, Geist и другие.

Нюансам партнерской программы Vertiv было посвящено выступление менеджера по маркетингу Vertiv в станах Ближнего Востока, Турции и Центральной Азии Йигит Гюнея (Yİğit Güney), который рассказал о инструментах, которые помогут в развитии бизнеса. Было отмечено, что высококвалифицированные представители Vertiv готовы работать с партнерами с целью обнаружения и решения проблем клиентов. Участие в партнерской программе предоставляет простые в использовании инструменты выбора и конфигураторы продуктов, буклеты, памятки по конкурентным преимуществам, практические примеры и многое другое, а доступ к комплексным онлайн-курсам обучения продажам и техническому обучению способствует росту компетентности специалистов.

Проверить, насколько внимательно гости мероприятия слушали презентации выступавших, помогла выяснить проведенная викторина, победителям которой достались ценные подарки от компаний Techpro DC и Vetriv. После этого участники конференции смогли насладиться общением в неформальной обстановке за ужином в ресторане отеля The Jazz Club.