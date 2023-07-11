Группа компаний МУК провела встречу с партнерами из сектора ритейла и электронной коммерции

7 июля группа компаний МУК, лидер рынка проектной дистрибуции, совместно с компаниями APC by Schneider Electric, Dell Technologies, Jabra и Grandstream Networks провела мероприятие, в рамках которого партнеры из сферы ритейла и электронной коммерции получили информацию о новейших инновационных продуктах и решениях производителей, а также о действующих партнерских программах.

В рамках мероприятия партнеры узнали о действующих программах APC by Schneider Electric, направленных на развитие партнерской сети. Гости познакомились с лучшими в отрасли решениями для защиты и резервного питания, которые будут интересны как корпоративным, так и домашним пользователям, а также с портфолио однофазных продуктов APC.

Представители Dell Technologies свой доклад посвятили линейкам пользовательских устройств, включающих ноутбуки, рабочие станции и мониторы. Присутствующие узнали о преимуществах технологий, которые Dell внедряет в свои продукты, в число которых входят набор алгоритмов искусственного интеллекта Dell Optimizer, предназначенный для обеспечения повышенной работоспособности устройств, а также система безопасности на базе технологии WiseEye.

Презентация Jabra раскрыла тему гибридной работы и того, как камеры линейки Panacast помогают в организации видеоконференций в новых рабочих условиях. Было отмечено, что такие продукты, как 180-градусная система для видеоконференций Panacast 50, имеют повышенный спрос на рынке, и, в частности, используются даже некоторыми политическими лидерами. Кроме того, Jabra Panacast 50 рекомендуется корпорацией Microsoft для лучшего обеспечения связи при общении в Microsoft Teams. Эти факты были дополнены рассказом об интеллектуальных технологиях, которые используются в линейке Panacast 50, например, Intelligent Zoom, Virtual Director, PeopleCout и другие. Также гости смогли ознакомиться с возможностями и преимуществами новейших линеек гарнитур Evolve2 и спикерфонов Speak2.

В завершение официальной части присутствующие узнали о возможностях компании Grandstream Networks в вопросах построения сетей для малого и среднего бизнеса с использованием инструментов IP-телефонии, Wi-Fi и сетевого оборудования этого бренда.

Следует отметить, что в течение всего времени проведения конференции действовала выставка, где участники мероприятия могли ознакомиться с новейшими продуктами, доступными на рынке Азербайджана, а также получить техническую консультацию, напрямую общаясь с представителями производителей и дистрибьютора.