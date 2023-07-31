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31 июля, 2023
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CityNet запустил кампанию 1+1

CityNet

CityNet запустил выгодную кампанию 1+1 для клиентов. Теперь новые клиенты, подключившиеся к услугам компании по одному из предлагаемых тарифов, после внесения абонентской платы за первый месяц, смогут пользоваться этим тарифом бесплатно и в течении второго месяца. Воспользоваться кампанией можно, подключившись к услугам через сайт www.citynet.az.

Выбрав один из трех тарифных пакетов и введя соответствующую информацию на сайте компании, клиенты могут оформить заявку на подключение и воспользоваться преимуществами кампании. Первый тарифный пакет включает интернет со скоростью 40 Мбит/с всего за 17,99 AZN. Второй тарифный пакет охватывает как интернет со скоростью 50 Мбит/с, так и 240 телеканалов всего за 27,99 AZN. CityNet также предлагает три услуги в одном тарифном пакете, включающем 100 Мбит/с интернета, 240 телеканалов и услугу линии домашнего телефона всего за 37.99 AZN.

Кампания 1+1 для новых абонентов CityNet будет активна в течение ограниченного времени. Интернет-провайдер призывает новых клиентов воспользоваться выгодным подключением уже сейчас.

Кампания распространяется на всей территории, где действует CityNet, а также активна для абонентов, подключающихся к услугам как по технологии FTTB, так и по технологии GPON.

Постоянно развивающийся интернет-провайдер CityNet предоставляет услуги высокоскоростного и беспрерывного интернета, линии домашнего телефона и цифрового телевидения (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов). Подключение абонентов осуществляется в течение 24 часов.

Помимо этого, новым абонентам CityNet бесплатно предоставляется ТV-Box нового поколения и Wi-Fi-роутер на период пользования. Получить подробную информацию об условиях подключения, новых и действующих тарифах, акциях, технической поддержке и местах распространения услуг можно на сайте компании www.citynet.az.

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