Зачем инвестировать в беспроводную сеть компании

Wi-Fi 6 — это последний стандарт беспроводных локальных сетей, который был представлен в 2019 году, но до сих пор остается экзотикой для многих компаний. Понимая Wi-Fi 6 просто как более продуктивный стандарт по сравнению с предшественниками, бизнес откладывает его внедрение на дальнюю перспективу. На самом деле, Wi-Fi 6 — это не только увеличение цифровых показателей сети, но и принципиально новые возможности, инвестировав в которые можно получить вполне конкретные бизнес-преимущества.

Какие глобальные преимущества для бизнеса позволит получить Wi-Fi 6?

Общее повышение эффективности бизнес-процессов

С началом бума удаленной работы компании используют все больше инструментов для совместной работы, облачных сервисов и требовательных IT-решений. Все это в сумме значительно увеличивает нагрузку на сеть, при этом эффективность указанных инструментов часто напрямую зависит от качества подключения к сети. Устаревшие Wi-Fi-сети или не справляются с такими нагрузками, или же значительно замедляют подключенные сервисы. Кроме того, растет и непосредственное количество подключенных устройств: к корпоративным ноутбукам добавляются личные телефоны, планшеты, устройства интернета вещей и т. д.

Wi-Fi 6 значительно увеличивает пропускную способность сети, а также показывает беспрецедентную отказоустойчивость при нагрузках, которые для Wi-Fi 5 были бы критическими. Таким образом, все сотрудники, устройства и сервисы могут работать без препятствий, не замедляя бизнес-процессы. Сюда добавляем возможность облачного управления сетью из любого места. IT-команды могут перенастраивать сеть в облачном интерфейсе быстро и эффективно, а также получать больше данных о ее состоянии для оперативного устранения проблем.

Возможности для предоставления новых технологических услуг или сервисов

Многие компании вплетают современные технологии в свое взаимодействие с клиентами, улучшая таким образом пользовательский опыт и выделяясь на фоне конкурентов. Речь идет об использовании 3D-визуализаций, интерактивных стендов, терминалов, планшетов и других устройств. Для реализации таких подходов клиент должен быть погружен в коммуникацию, не отвлекаясь на долгие загрузки сервисов.

И даже банальный бесплатный Wi-Fi в заведении часто является причиной негативного опыта, когда в условном кафе или отеле клиент не может получить стабильное и быстрое подключение.

Wi-Fi 6 позволяет без перебоев работать даже очень требовательным приложениям, а одним из его преимуществ является новейшая технология, которая помогает создавать стабильное соединение даже при большом количестве подключений. Она позволяет оптимизировать все соединения и обслуживать их одновременно, поддерживая стабильное качество связи для всех в сети.

Значительное улучшение безопасности устройств и данных

Wi-Fi-подключение является одним из путей проникновения в сеть компании и источником утечки данных. Широкое использование устройств интернета вещей дает бизнесу новые возможности, но часто эти устройства являются слабыми местами в сети, через которые хакеры обходят периметр корпоративной сети и получают доступ к данным.

Wi-Fi 6 предполагает использование нового стандарта защиты, который значительно безопаснее для многих операций в сети, а также предлагает более качественное шифрование. В условиях, когда количество ценных данных в компании постоянно растет, контролировать и защищать их становится все труднее. Переход на подобные стандарты шифрования является базовым шагом, который повышает общую защищенность данных.

Выбор провайдера Wi-Fi 6

Все возможности и преимущества Wi-Fi 6 можно ощутить только с надежным провайдером услуг. На рынке существует несколько поставщиков с хорошей репутацией, чьи решения используются топовыми компаниями мира. Среди них и американский вендор Extreme Networks, который является одним из лидеров в производстве сетевого оборудования, в том числе точек доступа с поддержкой Wi-Fi 6. Их решения доступны в Грузии и странах СНГ благодаря локальным дистрибьюторам.

Это означает, что трендовые технологии не экзотика в нашем регионе, а единственным препятствием на пути их внедрения является недостаточная осведомленность. Специализированные IT-ресурсы и официальные сайты дистрибьюторов и вендоров могут дать вам полную информацию относительно преимуществ Wi-Fi 6 и способов его применения, так что от получения новых возможностей для роста бизнеса вас отделяет один запрос в Google.

Материал подготовил Дмитрий Козлов, Business Development Manager, BAKOTECH