В Британии Domino’s Pizza начала доставлять пиццу на джетпаках

Domino’s Pizza, заключив партнерское соглашение с производителем реактивных ранцев Gravity Industries, стала первой компанией, доставившей пиццу с помощью джетпаков. Изготовленный по заказу реактивный костюм, используемый для доставки, стоил несколько сотен тысяч долларов.

Доставка была запущена в тестовом режиме в рамках музыкального фестиваля в британском Гластонбери. В этом году на сцене Pyramid Stage выступит хедлайнер мероприятия Элтон Джон (Elton John). Водитель службы доставки Domino’s взял на себя роль пилота реактивного ранца. Он забрал пиццу из близлежащего заведения в Гластонбери, пролетел над полями и раздал ее отдыхающим.

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В заведении отметили, что уже не первый год получают заказы с мероприятия, но осуществить доставку на фестиваль не получается, поэтому в этот раз они решили вдохновиться композицией Элтона Джона Rocket Man и создали своего собственного «человека-ракету».

На вопрос о том, планирует ли Domino’s сделать доставку пиццы стандартной практикой, представитель компании уклончиво ответил: «Все, что можем сказать на данном этапе, это то, что у идеи есть ноги… или крылья… или реактивный ранец». В Gravity Industries отметили, что доставка пиццы на их реактивных ранцах – это случай уникальный, и в обычный план полета продукты питания не входят. Тем не менее, они считают, что это «будущее службы быстрой доставки».

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