Годовщину завода Lenovo в Венгрии компания отметила 1 миллионом отгруженных устройств

Компания Lenovo сообщает о том, что поставки рабочих станций и серверов, произведенных на собственном заводе компании в Улло (Венгрии) с момента его открытия достигли 1 миллиона устройств.

Завод открылся в июне 2022 года после 10 месяцев строительства в период пандемии, чтобы поддерживать потребности клиентов по всей Европе, Ближнему Востоку и Африке (EMEA) в инфраструктуре серверов, системах хранения данных и высокопроизводительных рабочих станциях ПК. По состоянию на июнь 2023 года продукция предприятия поставляется более чем 1000 клиентам в 69 странах. За год работы производства его посетили более 180 клиентов, что обеспечило прозрачность и установление более доверительных отношений с клиентами Lenovo в регионе EMEA.

«Открытие завода в Венгрии стало важным этапом для Lenovo, который расширил наши международные производственные операции и предоставил значительный экономический потенциал как для частного, так и для государственного секторов в стране. Достижение отгрузки в один миллион единиц является свидетельством эффективной работы наших специалистов по развитию клиентской сети в течение года. Мы смогли более оперативно реагировать на потребности наших заказчиков, уделяя внимание контролю над разработкой продуктов и операциям в цепочке поставок, при этом продолжая придерживаться принципов устойчивого развития и поддерживая местное сообщество», — отметил Сабольч Золиоми, руководитель завода Lenovo в Венгрии.

С момента открытия завода численность персонала увеличилась на 20%, при этом среди сотрудников нашли свое место представители 15 различных национальностей. Благодаря этому Lenovo получила награду Министерства внешней торговли Венгрии за создание максимального количества рабочих мест в стране.

Завод в Будапеште был построен с учетом принципов устойчивого развития. С момента его ввода в эксплуатацию была усилена теплоизоляция здания, завершена установка датчиков освещения и оптимизировано использование отработанного тепла воздушными компрессорами. В настоящее время осуществляется второй этап установки солнечных панелей на крыше здания для увеличения мощности производимой энергии до 4 мегаватт, равной примерно 12 цистернам с природным сжиженным газом. Круглый год тепло из производственного цеха, направляется на обогрев других помещений завода. Зимой же для охлаждения используется холодный воздух, забираемый снаружи предприятия. Повторное использование тепла таким образом снизило расходы на энергию на 14%.

Расположение завода в центре Европы, позволило Lenovo сократить выбросы углекислого газа во время логистики продукции до конечного пользователя более чем на 90%. Это, и применяемые на предприятии инновационные производственные технологии, такие как запатентованный процесс низкотемпературной пайки, помогает компании на пути к достижению нулевых выбросов CO 2 во всей цепочке производства к 2049/50 году и других научно-обоснованных целей в области климата.

Будучи в течение последних пяти лет ведущим производителем в рейтинге суперкомпьютеров TOP500, Lenovo продолжает укреплять свое лидерство, производя на заводе в Венгрии оборудование для крупнейших суперкомпьютеров Европы: Суперкомпьютерного центра в Барселоне, Суперкомпьютерного центра Лейбница в Германии и SURF в Нидерландах, а также многих других высокопроизводительных вычислительных центров.

Завод в Венгрии является частью глобального производства Lenovo, которое объединяет 35 производственных площадок, обслуживающих клиентов в 180 странах по всему миру, в том числе в Аргентине, Бразилии, Китае, Венгрии, Индии, Японии, Мексике и США. Lenovo широко известна своей глобальной моделью гибридного производства, включающей как собственные предприятия, так и контрактные мощности.