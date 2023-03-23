В браузер Opera интегрирован чат-бот ChatGPT

В Opera и Opera GX добавили новые инструменты на базе искусственного интеллекта. Функция под названием AI Prompts расширяет концепцию браузерных подсказок. Также стали доступны веб-версии ChatGPT и ChatSonic, которые можно развернуть прямо на боковой панели браузера. Для получения доступа к ним необходимо обновить браузер и активировать их в меню «Простая настройка».

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При выделении текста теперь открывается контекстное меню. Зеленые подсказки генерируются сервисом ChatGPT, фиолетовые — чат-ботом ChatSonic. Выделенный текст можно с помощью ИИ, например, переписать в стиле футбольного комментатора или превратить его в вопрос для викторины.

Уточняется, что нововведения – это первый этап внедрения ИИ в браузер, на втором разработчики включат функции собственной ИИ-платформы на базе GPT.

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