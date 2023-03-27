Решение Kaspersky Internet Security в 12-й раз подряд получило ежегодную награду от AV-Comparatives

Флагманское решение «Лаборатории Касперского» для защиты домашних пользователей получило сразу три награды AV-Comparatives по итогам 2022 года. За высокие результаты во всей серии тестов продуктов безопасности для частных пользователей ему присудили награду Top-Rated Product 2022. Чтобы получить её, решение должно было набрать более 90 баллов в сумме по всем тестам в течение года. Продукт «Лаборатории Касперского» набрал 95 баллов, а также получил высшую награду Advanced+ в пяти из семи тестов.

Также решение компании получило две бронзовых награды, одну ― по количеству ложных срабатываний (Lowest False Positives), другую ― по итогам теста «Защита от сложных угроз» (Advanced Threat Protection), проверяющего способность программы защищать от сложных целевых и бесфайловых атак. Продукт заблокировал 12 атак и вошёл в топ-3 среди всех участников.

«Продукты „Лаборатории Касперского“ ― одни из лучших на рынке. Это подтверждают награды от авторитетной тестовой лаборатории AV-Comparatives, которые мы получаем в течение 12 лет подряд. Мы гордимся, что труд всех, кто трудится над эти решением, удостоен столь высокой оценки», ― комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Ознакомиться с подробными результатами тестов AV-Comparatives можно в полной версии отчёта.