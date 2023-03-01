Lenovo и Bestcomp Group провели мероприятие «The Power of Platinum Partnership» для корпоративных заказчиков

24 февраля в отеле Four Seasons прошло мероприятие «The Power of Platinum Partnership», организованное компаниями Lenovo и Bestcomp Group. Конференция началась с минуты молчания в честь памяти жертв трагедии в Ходжалы и погибших в результате разрушительного землетрясения в братской Турции. Затем с приветственным словом к участникам мероприятия, в числе которых были не только местные заказчики, но и гости со всего региона, обратился заместитель генерального директора и коммерческий директор Bestcomp Group Халил Алекперов, который рассказал об истории и структуре компании. Группа компаний Bestcomp, являясь партнером ведущих мировых производителей в регионе Закавказья и Центральной Азии в области IТ и системной интеграции, предоставляет профессиональную консалтинговую, техническую и проектную поддержку заказчикам в странах, где они авторизованы.

«На сегодняшний день Bestcomp Group представлен в 7 странах и продолжает экспансию на рынки региона, предлагая не только решения многочисленных производителей-партнеров, но и собственные разработки, в числе которых более 30 продуктов для частного и государственного секторов. Более 50 инженеров Bestcomp Group сертифицированы мировыми лидерами в отрасли, число полученных сертификатов превышает 500. Компания добилась больших успехов в области проектирования и реализации решений в области создания ЦОД, информационной безопасности и телекоммуникациям. Особое значение для Bestcomp Group имеет партнерство с компанией Lenovo, тесные связи с которой продолжают расширяться с 2015 года. Достижениями Bestcomp Group являются статусы «Platinum Partner» обоих бизнес-направлениях Lenovo «Intelligence Device Group» и «Lenovo Infrastructure Solutions Group», — подчеркнул Халил Алекперов.

Генеральный директор Lenovo в Центральной Азии Альнур Ермагамбетов отметил, что, благодаря развитой сети партнеров, включая лидера в лице компании «Bestcomp Group», бренд Lenovo в Азербайджане становится популярнее с каждым годом. Также докладчик привел интересные факты о текущем состоянии бизнеса Lenovo в мире и регионе, с чем связан резкий рост оборотов компании. Такая ситуация позволяет Lenovo наращивать инвестиции в центры разработки и исследований. «Наша компания выделяет на развитие исследований и разработок порядка 2–3% от общего оборота, что позволило довести количество таких центров до 18 по всему миру. Это позволяет Lenovo предлагать своим заказчикам самые передовые решения для построения цифрового будущего. С помощью умных технологий и инновационных продуктов Lenovo мы все вместе делаем еще один шаг к цифровой трансформации», — отметил Альнур Ермагамбетов.

Далее выступил менеджер Lenovo IDG по работе с корпоративными заказчиками в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Азербайджане Газиз Абдрассилов, который отметил успешные результаты, достигнутые компанией за прошедшие годы, и призвал гостей мероприятия активнее использовать технологические новинки Lenovo для вывода своих организаций на более высокий уровень.

Продолжил секцию Lenovo, посвященную ноутбукам для бизнес-сектора, коммерческий представитель сегмента малого и среднего бизнеса в Центральной Азии и Азербайджана Берик Турсбеков, который познакомил заказчиков с новыми моделями. В частности, большое внимание было уделено новейшим устройствам в линейке Yoga, снискавшим популярность на азербайджанском рынке благодаря своему практичному форм-фактору, а также обновлениям в линейках бизнес-ноутбуков ThinkBook и ThinkPad.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами Lenovo IDG в Азербайджане Анар Нуриев познакомил гостей мероприятия с линейками корпоративных десктопов и моноблоков ThinkCentre, мониторов ThinkVision, а также рассказал о обширном портфолио аксессуаров Lenovo, включающем в себя клавиатуры/мышки, кейсы/рюкзаки, док-станции и аудио/видео устройства.

Также Анар Нуриев рассказал о возможностях, которые предоставляют заказчикам сервисные и гарантийные предложения Lenovo IDG.

Ведущий специалист по поддержке корпоративного бизнеса Lenovo IDG в Центральной Азии и Монголии Арман Бахтыбаев продолжил знакомство с линейками рабочих станций Lenovo ThinkStation и мобильных устройств ThinkPad WorkStation. В частности, выступающий отметил, что надежность этой категории компьютеров на 20% превышает возможности конкурентов, помимо этого рабочие станции Lenovo проходят сертификацию для использования в экстремальных условиях и соответствуют стандарту MIL-STD-810H.

Официальная часть конференции была завершена докладом менеджера по программно-определяемым решениям Lenovo ISG Григория Прялухина, который рассказал о том, как серверы Lenovo ThinkSystem, cистема мониторинга и управления оборудованием XClarity, а также гиперконвергентные решения ThinkAgile могут преобразовать ЦОД. Широкий спектр серверов, систем хранения данных и сетевых продуктов изначально разрабатывался с учетом рабочих нагрузок клиентов. Эти устройства, отмеченные многочисленными наградами, обеспечивают лучшую в отрасли производительность, надежность и удовлетворенность клиентов для предприятий любого размера.

Следует отметить, что в ходе мероприятия в фойе отеля действовала демонстрационная зона, в которой гости могли познакомиться с новейшими ноутбуками Lenovo для бизнес-сектора, а также задать интересующие вопросы докладчиками и специалистам Lenovo и Bestcomp Group.