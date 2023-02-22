QNAP представляет гибридный NAS-сервер высокой емкости TS-1655

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, объявляет о доступности на азербайджанском рынке под заказ у авторизованных дистрибьюторов нового сетевого хранилища TS-1655. Устройство представлено в форм-факторе Tower, вмещающем двенадцать 3,5-дюймовых жестких дисков и четыре 2,5-дюймовых твердотельных накопителя. Масштабируемое сетевое хранилище TS-1655 готово расти вместе с вашим бизнесом. Вы можете получить емкость более 240 ТБ на 12 жестких дисках и легко расширить ее с помощью двух JBOD TL-D1600S до более чем 630 ТБ общей емкости.

QNAP TS-1655 базируется на 8-ядерном процессоре Intel Atom C5125 с тактовой частотой 2,8 ГГц и технологией Intel QuickAssist (QAT) для повышения производительности и эффективности. Устройство предназначено для использования в корпоративной среде для обмена файлами, совместной работы, резервного копирования, аварийного восстановления и виртуализации.

Новый QNAP NAS также оснащен четырьмя слотами UDIMM DDR4, которые позволяют установить до 128 ГБ оперативной памяти, что позволяет работать с более высокими нагрузками и имеет улучшенную поддержку кодовой памяти с исправлением ошибок для повышения производительности и надежности в жестких корпоративных IТ-средах. Более того, с возможностью установки двухпортовой сетевой карты 25GbE QNAP TS-1655 потенциально может обеспечить скорость последовательного чтения и записи до 3499 МБ/с и 2465 МБ/с, соответственно.

Для стандартного сетевого подключения TS-1655 имеет два порта 2.5GbE RJ45, которые поддерживают объединение портов для балансировки нагрузки и отказоустойчивости. Эти порты идеально подходят для организаций, работающих с приложениями, интенсивно использующими полосу пропускания, включая виртуализацию, передачу больших файлов, высокоскоростное резервное копирование/восстановление и приложения реального времени. Кроме того, TS-1655 поддерживает SR-IOV и имеет три слота PCIe для расширения возможностей NAS с помощью различных карт расширения, таких как сетевые карты 5/10/25GbE, карты QM2 для добавления твердотельных накопителей M.2 или сетевых портов 2,5GbE/10GbE, карт Fibre Channel для создания хранилища SAN и карт расширения хранилища для подключения к модулям расширения QNAP.

TS-1655 создан как надежный и многофункциональный NAS, предназначенный для удовлетворения потребностей предприятий в хранении данных, поскольку он оснащен расширенными функциями безопасности, возможностями резервного копирования, функциями обмена файлами и централизованным управлением. TS-1655 дополнительно обеспечивает защиту данных с помощью моментальных снимков, что позволяет мгновенно восстанавливать данные. Это обеспечивает эффективную защиту от программ-вымогателей.

Ожидаемая цена QNAP TS-1655 на рынке Азербайджана составляет 3,999 AZN. Гарантия на устройство составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет за отдельную плату.