Компании Rabalon, ERC, Softprom и Cisco провели совместный семинар на тему кибербезопасности

2 февраля в отеле Hilton в Баку прошла конференция на тему «Пути решения проблем кибербезопасности с Cisco». Организаторами мероприятия выступили азербайджанский интегратор и официальный партнер Cisco в Азербайджане — компания Rabalon, дистрибьюторы ERC и Softprom, а также один из ведущих мировых поставщиков в области кибербезопасности и сетевых решений Cisco. Участие в мероприятии приняли представители отделов информационной безопасности государственных органов, финансового сектора и частных компаний. Также в числе приглашенных гостей были представители Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası — AKTA).

В приветственным словом к собравшимся обратился основатель и директор компании Rabalon Рамин Искендеров, который поделился информацией об интеграторе, а также упомянул о тесном сотрудничестве с Cisco при реализации масштабных проектов в сфере кибербезопасности.

Продолжилась конференция докладом сетевого специалиста Rabalon и тренера по продукции Cisco Руслана Шарифова, который затронул тему безопасной сетевой инфраструктуры на базе продуктов Cisco. В частности, было отмечено, что Cisco обеспечивает безопасность с помощью различных видов устройств и предлагает защиту корпоративной сети на всех уровнях, предохраняя систему от разнообразных внешних атак. Межсетевые экраны и другие решения, предотвращающие вторжения, позволяют обезопасить пространство как внутри, так и вне помещения офиса либо предприятия.

Далее Владимир Илибман, эксперт Cisco по кибербезопасности, рассказал о таком подходе компании, как обеспечение киберустойчивости. Были приведены примеры реализации этой концепции в реальных условиях на уровне государств и частных компаний. Также Владимир поделился информацией о растущем уровне угроз, которые отслеживает группа по борьбе с киберугрозами Cisco Talos Incident Response. На основании этого следует предполагать, что злоумышленники адаптируются к изменениям геополитического ландшафта, действиям правоохранительных органов и усилиям компаний, производящих средства обеспечения информационной безопасности. Необходимо отслеживать и устранять эти изменения в их поведении, чтобы сохранять киберустойчивость.

Доклад представителя компании ERC Владислав Галилейский «Три друга в обеспечении безопасности: опознать, обнаружить и выполнить» был посвящен конкретным продуктам компании Cisco, направленным на обеспечение кибербезопасности на самых различных уровнях. В частности, докладчик остановился на таких продуктах, как Cisco Identity Services Engine (ISE) — NAC решению для предоставления контроля доступа пользователям к внутренней сети с учетом контекста, и Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) — межсетевым экранам для обеспечения безопасности сети.

В завершение мероприятия участники конференции поделились информацией о собственных успешных реализациях проектов по обеспечению кибербезопасности с помощью решений Cicso. После этого всем гостям была предоставлена возможность продолжить общение и задать вопросы специалистам компании Cisco в непринужденной атмосфере.