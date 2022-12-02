NTT Data приступает к замене работников японских ЦОД роботами

Компания NTT Data сообщила об успешном тестировании роботов Ugo, которые предназначены для инспектирования дата-центров. В ближайшее время роботы появятся в пятнадцати ЦОД NTT Data по всей Японии. Также планируется коммерциализация данного решения.

Робот Ugo представляет собой торс с двумя руками-манипуляторами, установленный на моторизованной платформе. Он имеет тепловизионную камеру, микрофон, датчики влажности и температуры, а также анализатор веществ в воздухе. Перемещаясь по дата-центру, робот может выявлять аномалии в работе оборудования, отслеживая показания индикаторов, резкие перепады температуры и пр. Таким образом, можно осуществлять дистанционный мониторинг ЦОД, что позволяет снизить нагрузку на персонал. Робот тестировался в дата-центре NTT Shinagawa в Токио с августа по ноябрь этого года, где ежедневно выполнял инспекционные работы в течение 1–2 часов. Компания планирует начать практическое внедрение роботов в апреле 2023 года.

Отметим, что в Китае компании Huawei и Alibaba используют в дата-центрах собственных специализированных роботов для выполнения некоторых задач.

Switch представила патрульного робота для ЦОД еще в 2020 году, но дальше анонса дело не сдвинулось. В феврале 2022 года компания NTT Communications сообщила о планах по использованию роботов, способных взять на себя часть задач по обслуживанию дата-центров. Недавно японская компания Fujitsu объявила о планах провести испытания частной сети 5G и специализированных роботов в одном из своих ЦОД для патрулирования залов с оборудованием. А Novva Data Centers решила не создавать с нуля робота, а адаптировать решения Boston Dynamics.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az